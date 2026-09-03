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03.09.2026 06:37:00
PT Fast Food Indonesia Tbk stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PT Fast Food Indonesia Tbk hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
PT Fast Food Indonesia Tbk hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 16.00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -22.000 IDR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 1’366.75 Milliarden IDR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PT Fast Food Indonesia Tbk 1’203.31 Milliarden IDR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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