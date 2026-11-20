PT Excelcomindo Pratama hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

PT Excelcomindo Pratama hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 33.00 IDR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -85.000 IDR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11’744.87 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11’452.57 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch