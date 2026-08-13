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13.08.2026 06:37:00
PT Excelcomindo Pratama präsentierte Quartalsergebnisse
PT Excelcomindo Pratama präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 16.00 IDR gegenüber -111.000 IDR im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12’173.26 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10’493.72 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 58.787 IDR sowie einem Umsatz von 11’950.75 Milliarden IDR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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