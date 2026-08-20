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20.08.2026 06:37:00
PT Energi Mega Persada Tbk Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PT Energi Mega Persada Tbk Un hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
PT Energi Mega Persada Tbk Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.130 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 145.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PT Energi Mega Persada Tbk Un einen Umsatz von 123.0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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