PT Energi Mega Persada hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Energi Mega Persada lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13.11 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Energi Mega Persada 8.64 IDR je Aktie erwirtschaftet.

PT Energi Mega Persada hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2’565.09 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2’012.43 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch