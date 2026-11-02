PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Registered äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.05 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36.22 IDR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5’121.21 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4’953.57 Milliarden IDR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch