PT Dyviacom Intrabumi stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PT Dyviacom Intrabumi äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 17.93 IDR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PT Dyviacom Intrabumi 21.01 IDR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat PT Dyviacom Intrabumi mit einem Umsatz von insgesamt 463.54 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420.56 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 10.22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch