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02.10.2026 06:37:00
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10.51 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.59 IDR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 95.87 Prozent auf 18’905.16 Milliarden IDR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9’652.01 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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