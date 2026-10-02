PT Citra Marga Nusaphala Persada präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Citra Marga Nusaphala Persada präsentierte am 29.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 15.00 IDR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Citra Marga Nusaphala Persada 42.00 IDR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72.16 Prozent auf 1’914.28 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’111.89 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch