PT Champion Pacific Indonesia Tbk hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Champion Pacific Indonesia Tbk äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 29.38 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17.48 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PT Champion Pacific Indonesia Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 312.00 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251.07 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 24.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch