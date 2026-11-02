PT Bumi Serpong Damai Tbk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Bumi Serpong Damai Tbk stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11.51 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.61 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PT Bumi Serpong Damai Tbk mit einem Umsatz von insgesamt 2’784.95 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2’372.02 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 17.41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch