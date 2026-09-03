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03.09.2026 06:37:00
PT Bukit Asam Tbk Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PT Bukit Asam Tbk Un äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0.23 USD. Im letzten Jahr hatte PT Bukit Asam Tbk Un einen Gewinn von 0.060 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 637.6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 685.8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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