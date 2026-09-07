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07.09.2026 06:37:00
PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered hat am 04.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 49.05 IDR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.30 IDR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 194.06 Prozent auf 1’485.11 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 505.04 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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