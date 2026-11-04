PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 24.99 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.27 IDR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Buana Lintas Lautan Tbk Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59.12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 972.06 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 610.89 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch