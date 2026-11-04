PT Bayu Buana Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor

PT Bayu Buana Tbk Registered hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 21.39 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77.75 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 334.41 Milliarden IDR – das entspricht einem Abschlag von 48.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 647.87 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch