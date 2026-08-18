|
18.08.2026 06:37:00
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk hat am 15.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 89.00 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 46.00 IDR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.54 Prozent zurück. Hier wurden 6’136.71 Milliarden IDR gegenüber 6’709.87 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.