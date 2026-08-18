PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk hat am 15.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 89.00 IDR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 46.00 IDR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.54 Prozent zurück. Hier wurden 6’136.71 Milliarden IDR gegenüber 6’709.87 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch