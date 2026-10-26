PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46.00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 39.00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’326.21 Milliarden IDR – ein Plus von 0.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Registered 1’322.36 Milliarden IDR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch