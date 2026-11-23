PT Bank Tabungan Negara (Persero) gab am 21.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 29.94 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42.49 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 10’503.60 Milliarden IDR gegenüber 9’028.43 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch