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01.09.2026 06:37:00
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un ein EPS von 0.250 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.16 Prozent auf 4.93 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.270 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2.90 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.ch
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