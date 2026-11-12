PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) Un 0.290 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 4.28 Milliarden USD, gegenüber 4.65 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.81 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch