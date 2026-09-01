PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 102.11 IDR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 83.69 IDR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) mit einem Umsatz von insgesamt 86’965.64 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78’658.25 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 10.56 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 96.22 IDR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 51’917.53 Milliarden IDR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch