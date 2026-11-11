PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 111.66 IDR gegenüber 96.30 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 76’465.24 Milliarden IDR, gegenüber 76’648.60 Milliarden IDR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch