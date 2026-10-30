PT Bank Pan Indonesia stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PT Bank Pan Indonesia veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33.00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 30.67 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4’176.62 Milliarden IDR – eine Minderung von 0.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4’180.06 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch