PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.40 USD. Im letzten Jahr hatte PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Un einen Gewinn von 0.410 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1.50 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.41 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch