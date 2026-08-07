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07.08.2026 06:37:00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 136.76 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 126.52 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (B) (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24’563.58 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21’615.26 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.
Experten hatten einen Gewinn von 134.96 IDR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 16’680.22 Milliarden IDR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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