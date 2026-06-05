PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (A) veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3.93 IDR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4.94 IDR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3’495.87 Milliarden IDR – eine Minderung von 9.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3’845.01 Milliarden IDR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch