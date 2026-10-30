PT Bank CIMB Niaga Tbk (A) (A): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Bank CIMB Niaga Tbk (A) (A) hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41.98 IDR gegenüber 72.14 IDR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PT Bank CIMB Niaga Tbk (A) (A) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13.23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7’337.02 Milliarden IDR. Im Vorjahresviertel waren 8’455.67 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch