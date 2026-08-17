PT Bank CIMB Niaga Tbk (A) (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PT Bank CIMB Niaga Tbk (A) (A) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 66.47 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65.63 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.89 Prozent auf 7’207.77 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7’422.43 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch