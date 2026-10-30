PT Bank Central Asia Tbk Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PT Bank Central Asia Tbk Un lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0.18 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.180 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.43 Prozent zurück. Hier wurden 1.89 Milliarden USD gegenüber 1.98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch