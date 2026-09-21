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21.09.2026 06:37:00
PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- hat am 18.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- im vergangenen Quartal 1’446.10 Milliarden IDR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PT Bank Bukopin Tbk (B) Class -B- 1’517.31 Milliarden IDR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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