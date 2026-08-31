PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PT Bakrie Brothers Tbk (A) (A) hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.17 IDR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 IDR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1’456.85 Milliarden IDR – das entspricht einem Zuwachs von 76.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 823.54 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch