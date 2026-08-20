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20.08.2026 06:37:00
PT Avia Avian Tbk Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PT Avia Avian Tbk Registered hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.37 IDR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.56 IDR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat PT Avia Avian Tbk Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2’232.79 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’865.69 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 19.68 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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