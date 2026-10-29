PT Astra Otoparts Tbk Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PT Astra Otoparts Tbk Registered gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 134.00 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 130.00 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6’169.15 Milliarden IDR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5’223.97 Milliarden IDR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch