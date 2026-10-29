PT Astra Agro Lestari stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PT Astra Agro Lestari lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 418.83 IDR gegenüber 191.19 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8’455.27 Milliarden IDR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7’671.93 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch