PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Un hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 83.04 Prozent auf 1.44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 788.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch