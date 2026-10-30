PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities präsentierte Quartalsergebnisse

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk CHESS Units of Foreign Securities gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70.01 Prozent auf 2.06 Milliarden AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.21 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch