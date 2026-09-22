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22.09.2026 06:37:00
PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered hat am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82.33 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered ein EPS von -1.650 IDR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 21’799.57 Milliarden IDR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2’975.35 Milliarden IDR umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.004 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1.06 Milliarden USD gesehen.
Redaktion finanzen.ch
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