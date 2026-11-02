PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered legte Quartalsergebnis vor

PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 91.04 IDR, nach -8.180 IDR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat PT Amman Mineral Internasional Tbk Registered 21’157.77 Milliarden IDR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 256.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5’934.56 Milliarden IDR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch