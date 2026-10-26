PT AKR hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PT AKR hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 878.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 665.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch