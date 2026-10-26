PT AKR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PT AKR hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39.53 IDR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PT AKR ein EPS von 23.71 IDR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat PT AKR mit einem Umsatz von insgesamt 15’688.53 Milliarden IDR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10’977.84 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren, um 42.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch