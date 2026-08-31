PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 38.54 IDR gegenüber 29.68 IDR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37.77 Prozent auf 5’542.07 Milliarden IDR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4’022.82 Milliarden IDR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch