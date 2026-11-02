PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PT Adaro Minerals Indonesia Tbk Registered äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 62.48 IDR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26.18 IDR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 215.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11’943.79 Milliarden IDR umgesetzt, gegenüber 3’782.57 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch