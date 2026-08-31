PT Adaro Energy Tbk Un präsentierte Quartalsergebnisse

PT Adaro Energy Tbk Un präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 523.8 Millionen USD – ein Plus von 9.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Adaro Energy Tbk Un 479.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch