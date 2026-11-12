PSP Swiss Property: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PSP Swiss Property lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.350 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.77 Prozent zurück. Hier wurden 105.0 Millionen USD gegenüber 123.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch