PSP Swiss Property: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PSP Swiss Property lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PSP Swiss Property ein EPS von 0.710 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 299.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 184.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch