PSP Swiss Property präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PSP Swiss Property hat am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.74 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2.92 CHF je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PSP Swiss Property 236.5 Millionen CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 171.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87.0 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch