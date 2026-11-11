PSP Swiss Property präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PSP Swiss Property stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

PSP Swiss Property hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.42 CHF je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13.49 Prozent auf 85.3 Millionen CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 98.6 Millionen CHF gelegen.

Redaktion finanzen.ch