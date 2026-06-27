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PSP Swiss Property-Aktie im Fokus: Verkauf von Richtipark - EBITDA-Ziel angehoben

PSP Swiss Property-Aktie im Fokus: Verkauf von Richtipark - EBITDA-Ziel angehoben

PSP Swiss Property hat den Richtipark in Wallisellen an La Foncière Urban Development verkauft.

Das Areal umfasst vier Grundstücke und fünf Geschäftsgebäude mit einer Grundstücksfläche von rund 27'000 Quadratmetern.

Der Kaufpreis beträgt 150 Millionen Franken, wie der Immobilienkonzern am Freitag mitteilte. Zusätzlich wurden Earn-out-Zahlungen von bis zu 24,75 Millionen Franken für die Folgejahre vereinbart, die von verschiedenen Faktoren abhängen.

Infolge des Verkaufs erhöht die Immobiliengesellschaft ihr EBITDA-Ziel für das Geschäftsjahr 2026 auf 335 Millionen Franken, nach bisher 310 Millionen Franken. Zum Anstieg trägt der Richtipark-Verkauf mit einem EBITDA-Beitrag von 40 Millionen Franken bei, während die Verschiebung des Verkaufs eines anderen Entwicklungsobjekts das EBITDA-Ziel um 15 Millionen Franken reduziert. "Für das Jahr 2026 sind keine weiteren Verkäufe von Entwicklungsprojekten vorgesehen", schrieb PSP weiter.

Die Leerstands-Prognose für das gesamte Immobilienportfolio von 3,5 Prozent per Ende 2026 werde von diesem Verkauf Transaktion nicht tangiert. Das Immobilienunternehmen PSP will sein Halbjahresergebnis am 18. August veröffentlichen.

awp-robot/jb

Zug (awp)

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