PSP-Grossaktionär Hetz trennt sich von weiteren Anteilen - Aktie etwas leichter

Beim Immobilienunternehmen PSP Swiss Property hat der langjährige Grossaktionär Alony Hetz Properties and Investments weitere Aktien in Millionenhöhe verkauft.

Sein Anteil am Unternehmen ist damit unter die Schwelle von 5 Prozent gefallen.

Gemäss einer dieser Tage auf der Meldeseite der SIX Exchange Regulation veröffentlichten Management-Transaktionen veräusserte ein Nicht-Exekutives Verwaltungsratsmitglied respektve eine nahestehende juristische Person am 4. Juni 500'000 Aktien.

Der Transaktionswert belief sich auf gegen 55,7 Millionen Franken oder knapp 111,35 Franken pro Aktie. Aktuell notiert das Papier bei 105,50 Franken, im Februar war es kurzzeitig mehr als 150 Franken wert.

Beim Verkäufer kann es sich nur um Verwaltungsrat Nathan Hetz respektive dessen Firma Alony Hetz handeln. Gemäss den Angaben im Geschäftsbericht 2019 war er das einzige Mitglied des Gremiums, das über einen so grossen Anteil an der Gesellschaft verfügte.

Kommt dazu, dass laut einer Beteiligungsmeldung auf der Meldeseite der SIX der Anteil von Alony Hetz ebenfalls per 4. Juni unter die Schwelle von 5 Prozent gefallen ist. Der Grossaktionär besitzt nun noch 4,58 Prozent an der Gesellschaft. Ende 2019 lagen 7,96 Prozent der Stimmrechtsanteile von PSP bei Alony Hetz. Früher hatte er phasenweise über 15 Prozent gehalten.

Hetz hatte sich bereits Ende März und Ende Februar von Paketen von 300'000 rsp. 750'000 Aktien getrennt. Zu den Gründen für den Verkauf hiess es damals, prinzipiell sei Alony Hetz ein langfristiger Investor, im Laufe der Zeit würden aber Teile der Investments auch verkauft, um in neue oder andere Märkte zu investieren.

Im SIX-Handel gab die PSP-Aktie daraufhin 1,03 Prozent auf 106,10 Franken nach.

rw/ra

Zürich (awp)