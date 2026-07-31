PSP-Aktie: Moodys erhöht Rating für PSP auf 'A2'

Damit sollen die soliden Kredit-Fundamentaldaten des Immobilienkonzerns unterstrichen werden, heisst es zur Begründung am Freitag.

Die konservative Finanzpolitik, das hochwertige Portfolio in einem der stärksten Immobilienmärkte stützen die Stabilität und Vorhersehbarkeit der finanziellen und operativen Entwicklung von PSP, so Moodys weiter. Das Unternehmen weise sowohl einen niedrigen Verschuldungsgrad als auch eine sehr hohe Zinsdeckungsquote und Liquiditätspositionen auf. Zudem dürfte sich der Verschuldungsgrad nach dem Verkauf der Richtipark-Liegenschaften weiter verbessern.

dm/cg

Zürich (awp)